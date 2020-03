Kinderen timmeren nestkastjes in de ROEG! Hoek

Boswachter Martijn Harms is blij met het enthousiasme van de kinderen. "Het is belangrijk om extra nestgelegenheid te krijgen voor de vogels in Drenthe, de kinderen hebben ons daarbij geholpen. We hebben flink wat nestkastjes getimmerd, die ze in de eigen tuin kunnen ophangen", aldus de boswachter.

Tegen de eikenprocessierups

Ruben Mus uit Gieten is trots op zijn eigen nestkastje. Hij hoopt dat er een koolmeesje intrekt, want dat is zijn favoriete vogel. "En ze eten de eikenprocessierups op", zegt hij.

In de bibliotheek van Gieten is een ROEG! Hoek, waar diverse workshops en lezingen plaatsvinden voor kinderen en voor volwassenen. De eerstvolgende lezing is op 26 maart, kom dan alles te weten over nieuwkomer de oehoe.