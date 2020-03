Uitzetting dreigt voor homoseksuele asielzoeker uit Trinidad

Diezelfde Keon heeft nu te horen gekregen dat hij terug moet naar Trinidad en Tobago. Een land dat hij in 2017 is ontvlucht door bedreigingen vanwege zijn seksuele geaardheid. "Ik heb twee keer een levensbedreigende aanval meegemaakt. Ik ben vaak gediscrimineerd, ik ben verkracht en buitengesloten door mijn familie. Dus het was moeilijk voor mij om daar te wonen. Heel, heel moeilijk."

De immigratie- en naturalisatiedienst IND vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de bedreigingen verband houden met zijn seksuele geaardheid en de rechter gaat daar nu mee. "Ik kan niet bewijzen dat ik ben belaagd vanwege mijn seksuele geaardheid. Ik kan het vertellen aan de IND en de rechter, maar ik kan het niet bewijzen. Wanneer je geen bescherming hebt van de politie en de politie wil niet eens een verklaring van je opnemen omdat je homo bent, dan kun je dat niet bewijzen."

Homoseksualiteit nog steeds verboden

Het verbod op homoseksualiteit in Trinidad zou zijn afgeschaft. Volgens voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum support, een belangengroep voor homoseksuele asielzoekers, is het nog niet zover, maar handelt de IND er al wel naar. Hij kent tien soortgelijke gevallen als Keon. "In de uitspraken komen we steeds tegen dat homoseksualiteit niet langer strafbaar is. Vanuit die optiek worden de gebeurtenissen die te maken hebben met homoseksualiteit in twijfel getrokken. De IND stelt dat je bescherming kunt vragen bij de autoriteiten. Maar in de praktijk zien we dat dit niet zo is", zegt Kortekaas.

De IND zegt in een schriftelijke verklaring: "Trinidad Tobago is aangemerkt als veilig land van herkomst met uitzondering van lhbti's. Er is geen aanleiding om dit te veranderen nu de strafbaarheidsstelling van de baan is. De IND beoordeelt elke aanvraag afkomstig uit Trinidad en Tobago op haar individuele merites en kijkt daarbij naar de algemene situatie in het land van herkomst, inclusief de situatie voor lhbti's."

Kortekaas vindt het stuitend dat de IND de ene keer stelt dat strafbaarheidsstelling van de baan is en tegelijkertijd ook op de eigen website meldt dat het wel nog steeds strafbaar is. "Dat kan natuurlijk niet." Hij stuurt begin volgende week een brief naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol om de zaak aan de orde te stellen.

Mentaliteitsverandering duurt lang

Het maakt volgens Keon niet uit als homoseksualiteit straks inderdaad niet meer strafbaar is. "Geen wet die ze willen aannemen kan de discriminatie stoppen vanwege de denkwijze van de mensen in Trinidad. Die denkwijze veranderen duurt geen vijftig, maar misschien wel honderd jaar."

Officieel moet Keon het land verlaten op 9 maart. Maar hij probeert een nieuwe procedure te beginnen. "Ik hou van dit land. Heel veel. Ik hoop dat het goed uitpakt voor me. Echt waar."

Zijn advocaat heeft er een hard hoofd in. "We kunnen nog in hoger beroep gaan, maar dat zal heel moeilijk worden", schrijft ze aan Keon bij het doorsturen van de uitspraak van de rechter.

Kortekaas is hoopvol: "Ik volg al twee jaar de rechtszaken over asielzoekers uit Trinidad en Tobago en op basis daarvan denk ik dat hij best een kans maakt. In principe zou hij een een nieuwe procedure moeten kunnen beginnen."

Keon heeft vanaf 9 maart geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum. "Ik ga in ieder geval regelen dat hij een dak boven zijn hoofd heeft", aldus Kortekaas.