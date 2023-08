Komende nachten kans op sterrenregen boven Drenthe

Bij heldere nachten zijn de komende dagen vallende sterren te zien. Het zijn de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm.

De meteoren zijn stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring. Dat lijken dan vallende sterren. De Perseïden staan erom bekend dat ze heel snel door de hemel flitsen, met meer dan 200.000 kilometer per uur.

De meteorenzwerm bereikt zijn piek in de nacht van zaterdag op zondag. Vorig jaar was de sterrenregen nog vrij slecht zichtbaar, onder meer omdat het tijdens de pieknacht een volle maan was. Door dat licht waren alleen de helderste vallende sterren goed te zien.

De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen. Ze werden vroeger de Tranen van Laurentius genoemd, omdat de vallende sterren verschijnen rond de naamdag van Sint-Laurens.

Geen noorderlicht

De kans dat het noorderlicht de komende dagen in Drenthe te zien zal zijn, schat RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg klein in. "Mogelijk is het de hoop van de poollichtjagers dat een zonnestorm de komende dagen noorderlicht veroorzaakt, maar het lijkt er nog niet van te komen."