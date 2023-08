Damhertbokken in Ruinen worden gesteriliseerd

Anderhalf jaar geleden vertrokken Foncesca de Lange en Raymond Groenewegen vanuit het westen naar Ruinen om hun grote droom, een boerderij met dieren erbij, te verwezenlijken. Hun droomhuis vonden ze en zelfs mét damhertjes erbij. Ze waren blij, totdat duidelijk werd dat het vanaf 1 juli 2024 verboden wordt om herten te houden en te fokken.

Voor de herten die nu nog worden gehouden geldt een overgangssituatie: de herten mogen gehouden worden tot ze komen te overlijden. Voor twee van de bokken die het stel nu heeft betekent dat dat ze onder het mes moeten.

Happening

"Jammer", meent De Lange. "We hadden het beeld om hier oud te worden met de herten om ons heen. De kinderen die daar dan bij opgroeien. Dat is hartstikke leuk. Ook voor de buurt. Als je ziet hoeveel mensen hier wel eens stoppen, kijken en langslopen... Het is toch wel een happening." Raymond Groenewegen: "We hebben pas nog een geboorte meegemaakt van de laatste. Dat is natuurlijk prachtig. Dat een kleintje hier geboren wordt op je eigen land, dat is gewoon prachtig. Dat gevoel gaan we gewoon niet meer krijgen."

"We zijn er heel bewust mee bezig om de dieren een goed leven te geven", legt Groenewegen uit. "Het lastige is hierin dat de vrijheid die we hierin hadden, een stuk wordt ingeperkt. Dat maakt het lastiger en geeft het een dubbel randje. Natuurlijk willen we de populatie die hier is ook beheersbaar houden omdat de ruimte die hier is ook gewoon beperkt is. Je moet het niet groter maken dan het is. De droom sterft uit, maar het gaat er om dat je niet meer de kudde kan houden die je ooit bent begonnen."

Op de operatietafel

Kratjes worden klaargezet om een geïmproviseerde operatietafel te maken. De achtjaar oude bok Floris wordt als eerste gesteriliseerd. Daarna is de nu nog naamloze eenjarige bok aan de beurt. De bouwlamp wordt opgezet, narcose-apparatuur staat klaar en de tafel wordt ontsmet. Dierenarts Peter Klaver is vanuit het midden van het land naar Drenthe afgereisd om de ingreep bij de dieren te doen.

De aankondiging van het inmiddels demissionaire kabinet dat damherten niet meer op de vernieuwde huis- en hobbydierenlijst komen te staan, viel De Lange en Groenewegen rauw op hun dak. In eerste instantie leek de maatregel op 1 januari 2024 toegepast te worden, maar nu lijkt het toch een half jaar vertraagd te worden. Toch is het nog niet zeker dat het vanaf 1 juli 2024 verboden wordt om herten te houden en fokken. De onzekerheid over de datum wil het stel uit Ruinen voor zijn en ze zochten toch al een oplossing voor hun damhertenbokken.