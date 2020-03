Borger-Odoorn heeft eindelijk glasvezel: 'Eerste speedtest was wow!'

De eerste 56 adressen zijn in Borger-Odoorn aangesloten op glasvezel. Dat werd vanmorgen in Odoornerveen gevierd met gebak. "De eerste speedtest gaf echt een gevoel van wow", aldus Sjaak Janson van Breedband Borger-Odoorn.

Janson is toevallig één van de gelukkigen. Trots toont hij de aansluiting in de meterkast van zijn woning, waar de glasvezel zijn woning binnenkomt. "Het is een enorm verschil. De aanloop was lang, maar hier hebben we het voor gedaan."

Lange aanloop

De aanleg van het netwerk kende in Borger-Odoorn een lange aanloop. De eerste poging mislukte op het nippertje, want er waren net een paar aansluitingen te weinig. De stichting Breedband Borger-Odoorn ging vervolgens in zee met Digitale Stad. Die kan meer providers op het netwerk laten en dat trok veel extra klanten over de streep.

"Alles in de grond is nu klaar", zegt Stephen van Dijk van Digitale Stad tevreden. "En uiteindelijk hebben zich ruim voldoende mensen aangemeld. We zitten op 1077 aansluitingen op een potentieel van 1496. Dat zijn de adressen in het zogenaamde witte gebied, waar mensen tot nu toe alleen via koperdraad een aansluiting konden krijgen."

Van Dijk zegt dat de drie benodigde centrales nu ook in de lucht zijn. De nog resterende grote klus is het afronden van de aansluitingen in huis. Volgens Van Dijk zullen rond de zomer alle klanten op glasvezel zijn aangesloten.

