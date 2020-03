Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 maart

De lente is in zicht. Ga lekker naar buiten en geniet van de Drentse natuur. Dit weekend is er weer van alles te beleven.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Check dan de ROEG!-agenda.

Speuren rond de Bremheuvel

Ga zaterdag op zoek naar allerlei sporen op de Bremheuvel, bij Zeegse. Dit minder bekende deel van Nationaal Park Drentsche Aa heeft veel verschillende structuren en historische elementen. Meer informatie over deze activiteit kan je hier vinden.

Broeihopen ringslangen omzetten

Wil je je inzetten voor de slangen in de Oude Kene? Steek dan zaterdagochtend de handen uit de mouwen en help mee broeihopen voor de ringslang om te zetten. Daarnaast staan er werkzaamheden voor de ijsvogelwand op de agenda. Meer informatie vind je hier.

Boeiende wandelingen

Er staan diverse wandelingen op de agenda. Start de zondag bijvoorbeeld ontspannen met een mooie wandeling door De Onlanden. De wandeling is in stilte, maar er zijn meerdere momenten waar je je vragen aan de boswachter kan stellen. Of sluit aan bij de vroege voorjaarswandeling, zondagochtend in het natuurontwikkelingsgebied Tusschenwater. Meer een avondmens? Er is ook een bijzondere wandeling in het Drents-Friese Wold, zondagavond tijdens volle maan.

Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.