Faillissement dreigt voor koopjesketen Big Bazar, met negen winkels in Drenthe

De problemen voor winkelketen Big Bazar, met negen vestigingen in Drenthe, worden groter. Een ontevreden verhuurder heeft een faillissementsverzoek laten indienen, dat de rechtbank nog deze maand behandelt. Dat schrijft RTL Nieuws

Meerdere verhuurders van winkelpanden wachten op de betaling van achterstallige huur. De eigenaresse van het Big Bazar-pand in Goes heeft een invorderingsbedrijf ingeschakeld dat namens haar zal aandringen op faillissement van het koopjesconcern. De rechtbank van Amsterdam buigt zich hier 29 augustus over.