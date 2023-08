Sander Hummel uit Erica mist WK door geannuleerde vlucht: 'Ik had goud willen pakken'

Sander Hummel zou deze week deelnemen aan het WK wielrennen in Glasgow, maar in plaats daarvan zit hij gewoon thuis in Erica. Een gecancelde vlucht gooide roet in het eten.

De 32-jarige Hummel zou meedoen aan de wegwedstrijd voor wielrenners met een verstandelijke beperking. "We stonden al op Schiphol en kregen toen een mail dat de vlucht was gecanceld. Dan kun je weer terug naar huis", verzucht Hummel.

"Ik dacht eerst nog: los het gewoon voor ons op. Maar dat bleek niet mogelijk. Een renner van Jumbo-Visma had geluk en kon een andere vlucht boeken, maar wij konden niet mee. Want het kostte extra geld om de vlucht om te boeken."

Zelf betalen

Een flinke streep door de rekening voor Hummel, die kort geleden door de bondscoach was geselecteerd voor de wedstrijd. "Hij had ook alles geregeld, zoals de vlieg- en treintickets. Ik hoop maar dat we ons geld weer terug krijgen. Want het is allemaal hobby, ik moet het zelf betalen."

Hummel wilde in Glasgow voor het hoogst haalbare gaan. "Ik had me voorgenomen om met de wereldtitel thuis te komen, want ik leg de lat hoog. Voor minder wilde ik er niet heen. Maar dat is me nu allemaal door de neus geboord."

Schouder uit de kom

Het missen van het WK komt voor Hummel bovenop een andere - fysieke - tegenvaller. "Onlangs ben ik bij het inrijden voor de Gouden Pijl onderuit gegaan en ging mijn schouder uit de kom. Gisteren tilde ik de koffer uit de auto en ging 'ie weer uit de kom."

Voor Hummel rest er niets anders dan zich te herpakken. En hij heeft inmiddels een andere stip aan de horizon gevonden. "Gelukkig hebben we straks de Nederlandse kampioenschappen. Dan ga ik me daar maar op focussen."