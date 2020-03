Herbouw geluidswal laat nog langer op zich wachten

Eigenlijk is het geen nieuws dat de herbouw van de geluidswal in Spier opnieuw langer op zich laat wachten. Het zou eerder nieuws zijn als de muur er nu wel zou staan. Als er geen bezwaren tegen de vergunning zouden zijn, dan had de aannemer de wal voor 16 maart moeten herstellen. Maar de vergunning is nog niet rond, dus er kan ook nog geen bezwaar tegen worden gemaakt.

"Het duurt allemaal wel erg lang. De aanvraag is heel vaak heen en weer gegaan tussen de gemeente en ons. Dat is nu allemaal gepasseerd, maar nu zit het vast op de uitstoot van stikstof. We zitten vlakbij Natura 2000-gebied. We hebben de gemeente twee voorstellen gedaan om de uitstoot van stikstof te beperken en die buigt zich daar nu over", reageert directeur Gert Bouwhuis van aannemersbedrijf Bouwhuis Beerzerveld.

De gemeente laat via een woordvoerder weten het liever anders te hebben gezien. "Het is belangrijk dat de constructie veilig is. Er moet veel worden uitgezocht en getoetst", aldus de woordvoerder. De gemeente kan niet aangeven wanneer de vergunning rond komt.

De aannemer heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. "Als het aan ons ligt, gaan we gauw beginnen. Dan kunnen we dit boek dicht doen. Maar we komen er wel", besluit Bouwhuis.