Milieupas Midden-Drenthe moet afvaltoerisme tegengaan

Geen compleet beeld

Bij de gemeentelijke milieustraat in Beilen vindt op dit moment controle bij de slagboom plaats doormiddel van legitimatieplicht en op basis van adresgegevens. Via de betaalzuil worden gegevens verzameld over betalende bezoekers. Omdat er ook afval is dat gratis ingeleverd mag worden, is er geen totaalbeeld van het gebruik. Ook is niet bekend of deze afvalbrengers wel uit eigen gemeente komen.

De milieustraat in Bovensmilde is in beheer van een bedrijf. "Over de bezoekersinformatie van de milieustraat in Bovensmilde is nog minder bekend. Het huidige systeem is niet waterdicht en biedt nog voldoende ruimte voor afvaltoerisme", is de conclusie van de gemeente. "Dit zorgt voor hogere afvalverwerkingskosten voor de gemeente."