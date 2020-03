Gewonde kaketoe onder het mes: medewerkers vogelopvang duimen mee

Een gewonde kaketoe houdt de gemoederen in de World of Birds Foundation in Erica nogal bezig. De exotische vogel die naar de naam Pinky luistert gaat vandaag onder het mes. Na een ruzie met een andere papegaai scheurde de kaketoe zijn kniebanden af, waardoor er een knieschijf verschoof. En dus was een ingreep noodzakelijk. In de vogelopvang wacht iedereen gespannen af hoe die is verlopen.

Geamputeerd pootje?

Want het kan zomaar dat Pinky's pootje moet worden geamputeerd. De beslissing om hem te laten opereren was dan ook een dilemma, vertelt Ciska Visser van de Foundation. "Zowel om het te bekostigen als voor zijn gezondheid", zegt ze. Pinky, een molukkenkaketoe, is naar schatting tussen de twintig en dertig jaar, terwijl de gemiddelde levensverwachting 20,5 jaar is. "Hij verdient deze kans", klinkt het.

De kaketoe belandde zeven jaar geleden in de opvang omdat zijn toenmalige eigenaar de zorg voor de vogel niet meer voor elkaar kreeg. Pinky is momenteel één van in totaal 1800 vogels in de Foundation. In totaal 35 vrijwilligers zorgen iedere dag afwisselend dat het vogels aan niets ontbreekt.

Spoedgevallen tussendoor

"Toen Pinky gewond raakte aan zijn knie, hebben we daar een röntgenfoto van laten maken. Het bleek dat-ie een operatie moest ondergaan en dat er maar één dierenarts in Nederland is die dat goed kan. Pinky zou vanmorgen geopereerd worden, maar omdat er wat spoedgevallen tussendoor kwamen, werd het iets later. De bedoeling is dat tijdens de operatie alles weer wordt vastgezet, zodat-ie z'n pootje weer kan gebruiken."

De dierenarts in Utrecht die de uiterst nauwkeurige operatie op zich heeft genomen, komt de operatie - die minstens duizend euro kost - tegemoet door zelf vijfhonderd euro voor zijn eigen rekening te nemen. De World of Birds Foundation hoopt de rest van het bedrag met crowdfunding te kunnen bekostigen. Dat kan hier.