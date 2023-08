Vernieuwd Donderdag Meppeldag is uitgebreid en gaat vandaag letterlijk de hoogte in

Er is dit jaar meer nieuw aan Donderdag Meppeldag. De voorzitter bijvoorbeeld. Harrie Harskamp. Hij is geen onbekende in Meppel. Eerder was hij voorzitter van het evenement Mini Meppel, waarbij kinderen zelf vlotten maakten om uiteindelijk de grachten mee over te varen.

"Ik ben hiervoor gevraagd. Dat is natuurlijk een eer. Ik ben een Meppeler. Ik doe graag wat voor Meppel en dat maakt dat ik ben ingestapt. Daar heb ik wel goed over nagedacht. Alleen wat dan op het pad komt, kan je van te voren niet helemaal goed voorzien. Het is harstikke leuk, maar het is wel veel. Er komen zo veel dingen bij kijken."

Het gaat om regelgeving, veiligheid, afval, en contacten met bijvoorbeeld leveranciers. Dat geldt niet alleen voor Harskamp. Het dagelijks bestuur van Donderdag Meppeldag is volledig vernieuwd. "Je moet kennis ophalen bij mensen die het kunstje al een keer hebben gedaan. Je moet heel veel gesprekken voeren: hoe gaat dit dan, hoe gaat dat dan, hoe gaat zus dan. Dat traject hebben we dit jaar gehad. Dat is alleen maar weer een voordeel voor volgend jaar. Wordt het alleen maar makkelijker door."

Geen bekertjes meer op de grond gooien