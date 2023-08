Regenboogfestival vol dragqueens, een rodeopenis en een boodschap: 'Liefde vier je met iedereen'

Dildo's werpen, een rodeopenis en de bekendste dragqueens van Nederland. Als het klinkt als een recept voor een feestje dan klopt dat helemaal. Het is allemaal onderdeel van het regenboogfestival dat op 26 augustus neerstrijkt op de Emmer stadsvloer. Een feestje dat ook moet bijdragen aan een bredere acceptatie van de LHBTIQ-gemeenschap, aldus organisator Wesly Struik. "Want we hebben nog wel een weg te gaan."

Struik belooft een feest met meer sterren dan de nacht rijk is. Opnieuw wist de organisatie het zo te regelen dat de bekendste dragqueens uit Nederland naar de Drentse stad komen. "De vijf grootste namen die we konden krijgen komen onze kant op", vertelt hij. "Veel festivals hebben 1 of 2 queens. Wij pakken lekker uit en doen het met vijf."

Tijdens deze editie vormen Chelseaboy, Janey Jacké, Megan Schoonbrood, Dee Dee Janssens en Tabitha het kloppende hart van het programma, aldus Struik. De meesten zijn bekend van onder meer tv-programma's zoals Drag Race Holland, All Together Now en Make Up Your Mind.

Piemelbus

Naast de queens komen ook verschillende artiesten optreden. Struik is ontzettend blij met zangeres en actrice April Darby, die rollen heeft vertolkt in de musicals Aida en The Bodyguard. Naast muziek treffen bezoekers ook een trits opvallende attracties op de stadsvloer. Zoals een heuse regenboogpenis. "Het is een soort rodeostier, maar dan in de vorm van een hele grote piemel. Ik heb de komst online al aangekondigd en ik krijg zulke leuke reacties. Iedereen wil er op!"

Nieuw is dit jaar de samenwerking met de GGD, wiens piemelbus dit jaar uitrukt naar Emmen. Je kunt er terecht voor een potje dildo's werpen, maar de bus staat er ook om een serieuze reden. "Je kunt er een soatest doen. Of je laten vaccineren tegen hepatitis C."

Mishandeling

Over serieus gesproken: ondanks het flamboyante karakter, zit er een serieuze gedachte achter het festival, aldus Struik: acceptatie van en respect voor de LHBTQ-gemeenschap. "Het is belangrijker dan ooit tevoren. Ik heb zelfs het gevoel dat het juist achter uit is gegaan." Struik wijst op recente incidenten zoals de mishandeling van medewerkers van een LHBTI-café in Groningen in april.

Een soortgelijk voorval deed zich in juli voor in een bus in Amsterdam. Dragqueen Envy Peru werd uitgescholden, geslagen en bedreigd met een metalen voorwerp. Of de commotie rondom de Miss Nederland verkiezing, die voor het eerst gewonnen werd door een transgender.

Idioterie

"Ik heb de afgelopen tijd sponsoren benaderd. De een weigerde mee te werken en gaf mee niet bij te willen dragen aan deze idioterie, lieten ze me weten." Struik staat daar echt van te kijken. "Je kunt toch ook gewoon zeggen: nee, dank je. Geen belangstelling."

Iedereen is welkom