E&O ruikt aan BENE-League: ‘Met een emmer rond’

Vorige maand verspeelde E&O door drie nederlagen op rij de koppositie. Doordat ook concurrenten Hellas en BFC punten lieten liggen, is de ploeg van Gielen een aantal weken later nog altijd in de race om promotie. De top-2 van de eredivisie speelt in een best-of-five om promotie naar de BENE-League. Koploper Quintus is al zeker van het toetje.

Marnick Houwen

"Ik denk dat we het vooral aan het begin van het seizoen laten zien hebben. Daarom zeg ik dat we eerder op basis van kwaliteit dan geluk de kans op de promotiestrijd hebben afgedwongen", vertelt trainer/coach Freek Gielen. Van de eerste tien competitieduels wist E&O er liefst acht te winnen. Twee keer eindigde een eredivisieduel van de groen-witten in een gelijkspel.

Marnick Houwen staat te popelen aan te treden tegen Aalsmeer 2. De student uit Gieten, hij woont inmiddels in Groningen, maakte de herstart van E&O mee. Na financiële problemen in 2013 richtte E&O alle pijlen op de jeugdopleiding. Houwen debuteerde als tiener in de eredivisie. "De club is verstandig geweest. Dan is het hartstikke mooi dat we weer omhoog kunnen kijken en vechten voor een plaatsje op het hoogste niveau."

Marnick Houwen uit Gieten staat te popelen (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Uitgerekend tegen Aalsmeer 2 sluit E&O de competitie af. In november van het vorige jaar riep de reserveploeg de groen-witten na tien duels zonder nederlaag halt toe (34-23). "Een goede en talentvolle ploeg", zegt Gielen. De hoofdmacht van de gasten uit Noord-Holland is landskampioen. "Ze geven niets cadeau. Van oudsher is er wel een beetje strijd tussen Aalsmeer en E&O."

Herkansing

Voorzitter Ernst Söllner krijgt door het prijskaartje en lege tribunes in België rillingen van de BENE-League. "Ik vind het een gedrocht", is de oud-prof van FC Emmen stellig. "Maar we zijn allemaal sportmensen. Als de kans komt een prijs te winnen ga je ervoor. Dat hebben we ook tegen de ploeg gezegd. Zorg er eerst voor dat je de wedstrijden wint." Bij een thuisoverwinning plaatst E&O zich voor de promotiestrijd met kampioen Quintus uit Kwintsheul. De verliezer van het vijfluik krijgt tegen de vijfde Nederlandse club uit de BENE-League een herkansing. Houten en Volendam zijn de gegadigden.

"Dat de vereniging er niet klaar voor is, is aan de vereniging. Niet aan mij", is Gielen stellig. "Er moeten dingen gebeuren bij de club, mensen moeten opstaan. Er zijn genoeg connecties en personen met een groot hart voor E&O. Maar eerst moeten we het zelf laten zien. We staan voorlopig nog nergens."

TV Drenthe

Slapeloze nachten heeft Söllner niet van de buitenkans van zijn club. "We moeten met een hele grote pet rond", lacht hij tot slot. "Ik denk zelfs een emmer!" E&O deelt de tweede plaats met BFC. Het doelsaldo van de Emmenaren is veel beter dan dat van de concurrent uit Beek.

E&O - Aalsmeer is morgenavond om 20:00. Na de partij zijn reacties snel online te vinden op de website of App van RTV Drenthe. Op zondag zendt de omroep een samenvatting uit in het nieuwsprogramma Drenthe Nu op TV Drenthe.