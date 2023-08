Aanpassingen aan plan natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge, omvang blijft twistpunt

Natuurmonumenten heeft de plannen voor een natuurbegraafplaats bij Nieuw-Balinge aangepast nadat dorpsbewoners hun onvrede hadden geuit. Helemaal naar wens van het dorp is het aangepaste plan overigens niet.

De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd tussen Natuurmonumenten en Plaatselijk Belang De Vooruitgang over de komst van de begraafplaats, die vorig jaar werd aangekondigd. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland presenteerden een plan om 22 hectare grond anders in te richten, met ruimte voor vijfduizend graven.

Bezwaren

Het plan viel niet in goede aarde bij dorpsbewoners. "Wij hebben duidelijk aangegeven waar onze bezwaren zitten", zegt Bennie Slomp, voorzitter van Plaatselijk Belang. "De plannen zijn aangepast en dat is op zich een beetje winst."

"Allereerst lag het veel te dicht bij een woning. Dat is nu zeventig meter opgeschoven, naar de andere, 'stille' kant. Dus dat is keurig", zegt Slomp. Natuurmonumenten bevestigt de extra afstand tot het dorp, maar spreekt van minimaal honderd meter. "Daarnaast wordt een groene buffer, een soort singel met wandelpad rond de begraafplaats aangelegd. Zo kunnen mensen met de hond gewoon in het gebied blijven wandelen, ook als er een uitvaart plaatsvindt", legt Slomp uit.

Een andere zorg vanuit het dorp was het verkeer. "Het is een weg waar veel zwaar landbouwverkeer gebruik van maakt tijdens de bieten- en aardappelcampagne. De berm ernaast is ook van Natuurmonumenten en ze willen nu uitwijkplaatsen maken."

Niet helemaal tevreden

Helemaal tevreden zijn de Nieuw-Balingers overigens niet. "Ze houden wel vast aan de grootte en de vijfduizend graven. Wat dat betreft zitten we nog niet op één lijn", aldus Slomp.

Volgens Erik Menkveld van Natuurmonumenten gaat de omvang niet voor grote problemen zorgen. "Het gaat om vijfduizend plekken voor en periode van veertig jaar. Het is een financiële afweging, niemand hoeft er rijk van te worden maar het moet wel uit kunnen", zegt hij.

"Uit ervaring weten we dat er in het begin niet zo veel vraag zal zijn, daarna wordt het bekender en gaan mensen erover praten en nadenken en dan gaat het harder met de aanvragen. Het zal gaan om twee tot vier begrafenissen per week, volgens mij valt dat wel mee."