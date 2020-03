Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Bijzondere foto's

Ken je Saskia Boelsums nog? Zij is de fotografe die schilderachtige landschappen maakt met haar camera. Daarvoor werd ze uitgeroepen tot Kunstenaar van het jaar 2020, en haar werk hangt onder andere in het Drents Museum. Nu heb je de kans om haar werk zelf te bewonderen, in het Rensenpark in Emmen.

Zaterdag wordt de expositie 'Landschappen in het Rensenpark' geopend om 15.00 uur. Je kan tot er tot 12 juni terecht om Boelsums' werk te bewonderen. Wil je alvast een voorproefje van wat je kan verwachten? Kijk maar:

Creatief met je handen

Ben je liever zelf creatief bezig? Dat kan natuurlijk ook! Zaterdag kun je van 10.00 uur tot 15.30 uur in de bibliotheek van Hoogeveen terecht voor een creatieve doe-markt. Er zijn verschillende workshops, zoals het versieren van een linnen tas met handlettering, creatief zijn met papier met behulp van stempels, inkt en sjablonen, het creëren van een bloemstuk of het maken van een dier of bloem van keramiek.

Even struinen over de inspiratiemarkt kan natuurlijk ook, dit is gratis. De workshops kosten 12,50 euro per persoon. leden van de bieb krijgen korting.

De Rijdende Dichter

Ben je meer een type dat lekker thuis op de bank kruipt in het weekend met een goed boek? Goed nieuws! Nu kun je én genieten van literatuur, terwijl je alsnog uit je comfortzone kruipt en op pad gaat. Zaterdag kun je namelijk in Assen de dichtende dwarsdenker Jarno van den Noort ontmoeten. Hij staat beter bekend als De Rijdende Dichter, en komt bij boekhandel Van der Velde zijn boek Een lading gedichies voor blije gezichies aanprijzen. Nooit van gehoord? Nou, het klinkt ongeveer zo:

Assertief

Mensen van nu zijn

mondig en assertief.

Maar neem ook de gevoelens

Van een ander eens voor lief

#derijdendedichter Een boer laat je niet stikken

Politiek Den Haag helpt de boer

van de wal in sloot.

Het lost allemaal niks op,

want ook de zondebok geeft uitstoot

#derijdendedichter

Tussen drie en vier is de dichtende trucker in de boekhandel, en hij zal ook wat van zijn eigen werk voordragen.

Alleen voor singles 35+

Ben je single, ouder dan 35, woon je in de buurt van Meppel én dans je graag? Ga dan zaterdagavond naar de Single Party Meppel! DJ Patrick de Ruiter draait danshits van de jaren '80 tot nu, en je krijgt volop de kans om andere vrijgezellen van je leeftijd te ontmoeten.

Zet je verstand op nul, je gevoel op tien en dans de blaren op je voeten! De avond begint om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 01.00 uur. Bij tijdige opgave is de entree 7,50 euro, aan de zaal 10 euro. Opgeven kan hier.

Of blijf stil...

Misschien zijn dansen, muziek en feest niet zo je ding.... Wat dacht je dan van een stiltewandeling door de indrukwekkende natuur van De Onlanden? Je moet er wel op zondag vroeg voor je nest uit, want het begint om 08.00 uur. Maar dan heb je ook wat!

De Onlanden zijn nooit stil, er is altijd wat te horen en te zien. In deze tijd van social-media is er weinig ruimte om de stilte te ervaren. Als mens lijken we te zijn verleerd om de stilte ook écht te ervaren. Met behulp van een gids kun je de echte natuur leren horen en zien! Dus meldt je op De Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. Opgeven kan hier.

Voor wie trouwplannen heeft

Zondag wordt in Restaurant Paddock op het TT Circuit een 'Trouwevent' georganiseerd. Professionals uit de trouwbranche staan klaar om je te inspireren en informeren over de vele mogelijkheden die er zijn als je gaat trouwen.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn de deuren geopend. Verschillende leveranciers zullen zich presenteren, daarnaast zijn er ook workshops te volgen. Zowel de vrouwen als de mannen komen aan bod. Onder leiding van een weddingplanner stel je jouw unieke bruiloft samen door een moodboard te maken, een ambtenaar van de burgerlijke stand vertelt je alles over de ceremonie en een fotograaf vertelt je alle ins and outs over bruidsfotografie. De entree is 5 euro, maar daar krijg je dan wel een kop koffie of thee met wat lekkers bij. Kinderen mag je gratis meenemen.

Hoe je je weekend ook gaat vormgeven, we wensen je weer veel plezier. Fijn weekend!