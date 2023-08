Renovatie 'Kathedraal van Drenthe' ging van leien dakje

Liefst 1.100 jaar oud is de Pancratiuskerk in Diever. Het dak was met 70 jaar nog niet zo oud, maar toch aan vervanging toe. In twee maanden tijd zijn 20.000 leistenen vervangen en is ook het houtwerk nagekeken.

"Dit is nieuw", wijst kerkrentmeester Jaap Ruiter naar de glimmende leistenen. Met wat kruip- en klauterwerk is hij het dak opgeklommen. Hij heeft het er graag voor over. "Moet je kijken. Perfecte splinternieuwe leien die gelegd zijn. Het lood is vervangen. De bliksembeveiliging is helemaal vervangen en hier langs de toren is het lood aangepast. Het is een compleet nieuw dak. Daar zijn we ontzettend content mee."

'Kathedraal van Drenthe'

De Pancratiuskerk is gebouwd in de negende eeuw. Het heeft de bijnaam 'Kathedraal van Drenthe'. Volgens Ruiter wordt de kerk geroemd om de akoestiek. Hij noemt zo een hele lijst aan koren op die in de kerk opgetreden hebben.

Terug op het dak moeten de torenhaan en een vaantje op het kruis nog terug worden geplaatst. En volgend jaar is het kleinere dak van een latere aanbouw nog aan de beurt. "Totaal kost het bijna een half miljoen. Dat is heel veel geld. Zonder subsidie kunnen we dit als kerk niet behappen. Dankzij legaten en subsidies kunnen we dit doen."

Dak verspreid over Nederland

Een deel van de eigen inleg komt van de oude leistenen. Die zijn al voor een groot deel verkocht en daarnaast is een deel beschilderd door de schilderskring die al decennia in de kerk exposeert. "Ik kan ze niet meer laten zien, want ze zijn allemaal verkocht. Heel veel toeristen kwamen hier en ze zijn door heel Nederland gegaan. Van Dordrecht naar Limburg tot Texel. Erg leuk."

Ook is de kerk dank verschuldigd aan Grietje Bakker. Zij overleed in 2014, maar ze liet de stichting een erfenis na die nu gebruikt wordt voor de renovatie. "Nu is het moment daar. Het geld dat we toen gekregen hebben wordt op een goede manier gebruikt. Ook daar zijn we heel blij om."