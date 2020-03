Leerlingen CS Vincent van Gogh in gesprek met buitenlandse mensenrechtenactivisten

"Haar krant publiceert bijvoorbeeld over corruptie in Rusland. Maar zij was ook de eerste die het nieuws over homo-vervolgingen in Tsjetsjenië wereldkundig maakte", zegt Ralph du Long. Hij is mede-organisator van Europa's Rafelende Randen. Dat is een project dat tot doel heeft Drenten bekend te maken met onderwerpen die spelen in de minder bekende delen van Europa. Dit jaar is de vijfde editie van Europa's Rafelende Randen.

"Het is heel tragisch dat haar man die ook voor dezelfde krant werkte, anderhalf jaar geleden is vermoord in de Centraal Afrikaanse Republiek toen hij journalistiek onderzoek deed naar Russische beveiligingsbedrijven daar", vervolgt Du Long zijn verhaal over Gorienko. "Dat is een zaak waar zij aandacht voor wil vragen."

Het is voor het eerst dat de school meedoet aan het project. "Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zo dicht mogelijk bij de waarheid komen, maar ook voorzichtig zijn om conclusies te trekken op basis van wat ze lezen. Dat het belangrijk is om verder te kijken dan dat. Wat een fantastische kans dat ze nu de vragen kunnen stellen aan deze vrouwen naar aanleiding van het onderzoek dat ze ter voorbereiding al hebben gedaan", vertelt docent Christel de Jong.

Huiselijk geweld niet strafbaar

Journalist Irina Gordienko vertelt de leerlingen dat er in Rusland een wet is aangenomen die huiselijk geweld niet langer strafbaar stelt. "Huiselijk geweld treft meestal vrouwen en de mannen die dat doen, blijven nu ongestraft. Dat is niet goed. Dat is discriminatie van vrouwen", zegt de journalist. Ze vecht ervoor om die wet te veranderen.

Het gesprek met de klas gaat ook over de vrijheid van meningsuiting in Rusland. "Hoe is het om te werken voor een van de weinige onafhankelijke kranten in Rusland?", vraagt een leerling. Gordienko zegt dat het er wel wat vrijheid van meningsuiting is, maar dat het probleem is dat vrijwel al het geld naar de staatsmedia gaat en dat onafhankelijke media dus weinig financiële ondersteuning hebben.

En hoe zit het dan met de bedreigingen? "Ik krijg wel bedreigingen per mail, maar ik denk dat dit voor alle journalisten geldt. Een groter probleem is dat als je de naam van een bron bekend maakt, deze het risico loopt dat er geweld tegen hem of haar wordt gebruikt. Ja, zelfs dat ze worden vermoord. Daar zijn mijn collega's zich niet altijd voldoende van bewust", vertelt Gordienko.

Veel geleerd

"Ik vond het een leuke ervaring om met iemand uit een ander land te praten en wat meer te leren over het land waarin zij woont. Het is ook heel mooi dat het een heel beroemde journalist is waar me mee mogen praten", zegt leerling Quinten Out na afloop.

Ook leerling Hesse Oosting heeft er veel van opgestoken: "Ik vond het opvallend om te leren dat huiselijk geweld in Rusland een paar jaar geleden is toegestaan. In Nederland zouden we er nooit over denken om dat toe te staan."