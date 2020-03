Het huis op het landgoed is vrij gaaf bewaard gebleven. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het gebouwd in opdracht van Johannes van Lier. De hal en een aantal onderdelen van het interieur, zoals de bijzondere spiegel, dateren uit die periode.

Spiegeltje aan de wand

"De spiegel is een van de oudste onderdelen", aldus Tappel. Hij is voorzien van houtsnijwerk in de Lodewijk XVI-stijl, een sobere en symmetrische stijl. "Er zitten twee grote, vlakke spiegels in. In de achttiende eeuw konden ze die spiegels niet in een keer zo groot maken."

Heimwee-kamer

Een kamer is extra bijzonder: de beschilderde kamer. "Dit is vrij uniek en bijzonder in Drenthe. De kamer is voorzien van een linnen bespanning en daarna beschilderd. Eigenlijk is het een soort heimwee-kamer want Johannes van Lier heeft hier een deel van de stad Rotterdam laten afbeelden zoals hij die kende in de achttiende eeuw."

Goede bestemming

Iets langer dan een jaar is Stichting het Drentse Landschap eigenaar van het landgoed. Na het overlijden van Henk van Lier Lels hebben de erfgenamen besloten om het gehele landgoed met het huis, de opstellen, de inventaris en vijf hectare grond aan de stichting te schenken. "Een rijk bezit waar je arm van wordt", aldus Tappel. "We moeten een bestemming vinden die recht doet aan de geest van de familie van Lier.

Lees ook: Landgoed Overcingel na 242 jaar uit de familie

Zaterdagavond 7 maart zie je in ROEG! de bloemenpracht van het landgoed. Samen met Bertil Zoer wandelen we door de natuur midden in de stad. Vanaf 17.11 uur op TV Drenthe of kijk via: https://www.roeg.tv/uitzendingen/