Dennis Telgenkamp: De komst van Pontus Dahlberg heeft me getriggerd

"Dat is mooi", aldus Telgenkamp, "En nu hopen dat er nog wat bij komen hè."

Die uitspraak is realistisch als je kijkt naar de huidige vorm van de 32-jarige doelman, die dit seizoen al zes keer de nul wist te houden waarvan drie keer in de laatste zeven wedstrijden. "Dat is mooi, maar ik kijk toch meer naar het totaal aantal tegentreffers en het gemiddelde aantal tegengoals. Wat dat betreft was die wedstrijd tegen Sparta natuurlijk geen pretje, al heb ik dat inmiddels wel afgesloten."

De doelman, die als aanvoerder van FC Emmen promoveerde en vervolgens een heel seizoen lang op de bank zat, is zelf ook tevreden over zijn prestatiecurve dit seizoen. "Behoudens vorige week gaat het wel goed. Ik heb veel zelfvertrouwen, maar voel ook vertrouwen van de staf. Dat is wel belangrijk voor me." De komt van Pontus Dahlberg, de Zweeds international die wordt gehuurd van Watford veranderde niets aan dat vertrouwen. Sterker nog, het heeft zelfs een positieve invloed op de doelman. "Het zorgde ervoor dat ik weer even getriggerd. Je moet toch weer iemand van je afschudden. Dus nee, ik heb de komst van Pontus niet als negatief of een gebrek aan vertrouwen gevoeld."

