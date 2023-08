Jasper Iwema geëlimineerd bij realityprogramma 'Een jaar van je leven'

Er is een einde gekomen aan het avontuur van motorcoureur Jasper Iwema in het realityprogramma 'Een jaar van je leven'. Bij een controversiële eliminatieronde viel het doek voor de man uit Hooghalen.

In september 2022 werd de 33-jarige Iwema met 39 andere deelnemers opgesloten in een loods en streden ze om een prijs van 1 miljoen euro. Hij schopte het tot de laatste tien, maar zijn kennis over vlaggen deed hem de das om. Tijdens de eliminatie herkende hij de vlag van Djibouti wel, maar zou hij de naam van het land verkeerd hebben uitgesproken; 'Djibatti'.