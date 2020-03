Drentse agenda met alle activiteiten voor 75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Drenthe bevrijd werd. Daarom vinden er in de hele provincie herdenkingen en andere activiteiten plaats.

Al deze activiteiten zijn verzameld in de agenda op de website drenthe.75jaarvrijheid.nl.

Aankondiging evenementen

De agenda telt zo'n tweehonderd activiteiten. Een ieder die de oorlog wil herdenken of de bevrijding wil vieren, kan hier nagaan wat er in zijn of haar gemeente te doen is. Staat uw activiteit nog niet in de agenda? Dan kunt u deze aanmelden via het contactformulier onderaan de website.

Verhalen over oorlog en bevrijding

De website gaat over de bevrijding van Drenthe en de oorlog die daaraan vooraf ging. Tal van verhalen die RTV Drenthe eerder publiceerde, zijn er na te lezen. Maar ook nieuwe verhalen zoals het verhaal van Lucie Oosterhof uit Eext over de laatste spannende dagen voor de bevrijding. En achtergrondverhalen bij de Drentse oorlogsfoto's die naar het NIOD gestuurd zijn in het kader van het project 'De Tweede Wereldoorlog in vijftig foto's'.

Vrijheid-express

RTV Drenthe doet in april verslag van de Vrijheid-express. Deze bus zal de provincie doorkruisen en aansluiten bij evenementen die georganiseerd worden met het oog op de viering van 75 jaar vrijheid. Dit is ook te volgen op de website drenthe.75jaarvrijheid.nl.

Live uitzendingen

In de maand april gaat RTV Drenthe ook verschillende herdenkingen en evenementen live uitzenden op tv. Op 4 april de start van de Bevrijding in Coevorden met een verslag van de tocht van Keep them Rolling en op 12 april de bevrijding van kamp Westerbork. Op 19 en 26 april komt Drenthe Toen live vanuit het Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande en de overkapte voormalige kampcommandantswoning op het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

