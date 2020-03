In zijn woonplaats Emmen is maandagavond oud-burgemeester Jan Jonkers overleden. Jonkers begon zijn politieke carrière als wethouder in Meppel.

Jonkers, geboren in Havelte, werkte bij het ziekenfonds in Meppel toen hij wethouder werd. In 1980 werd de PvdA-politicus burgemeester van Zweeloo. Dat bleef hij tien jaar. Daarna volgde tien jaar burgemeesterschap in Appingedam. In oktober 2000 ging hij met vervroegd pensioen, maar hij was daarna nog een aantal maanden waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente Reiderland.

De oud-burgemeester is vrijdag in besloten kring gecremeerd, meldt RTV Noord. Jan Jonkers is 80 jaar geworden.