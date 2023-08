Dwingeler campings naast Natura 2000-gebieden in de knel door stikstofregels

Campings naast populaire Drentse natuurgebieden hadden het qua locatie altijd goed voor elkaar. Maar tegenwoordig houden ze hun hart vast, want stikstofregels en vergunningen maken de bedrijfsvoering knap lastig.

Bij camping Torentjeshoek in Dwingeloo merken ze dat maar al te goed. "We bieden een activiteit aan waarbij kinderen met de boswachter de natuur in kunnen. Maar als meer dan vijftig kinderen zich aanmelden, moet er een vergunning komen. Want dan is het officieel een evenement en dan is een aeriusberekening nodig", vertelt Jurgen Weenink van de camping. "Dan kiezen we er tegenwoordig voor om twee keer in kleinere groepen van veertig te gaan, want dan mag het wel."

Stroom zonder stikstofuitstoot

De camping wil verduurzamen en kreeg van de provincie 100.000 euro om dat te realiseren. Zo wil moet er een nieuwe schuur aan de rand van de camping komen voor animatie-activiteiten en meer stroom voor onder andere elektrische laadpalen. Maar of dat allemaal lukt, zo dicht naast een Natura 2000-gebied, is onduidelijk.

"We zijn al drie jaar bezig om de toevoer van stroom te veranderen. Maar een klein stukje gaat onder het natuurgebied door, dus dat mag niet. Verder moet alles met elektrische machines in plaats van op diesel gedreven apparaten. Die waren er eerder nog niet."

Het bedrijf heeft luchtwarmtepompen in het sanitairgebouw en wil verder van het gas af. "Maar daar is wel stroom voor nodig en die moet er zonder stikstofuitstoot komen."

Extra regelwerk

Een paar honderd meter verderop zit camping De Noordster. Zij lopen tegen dezelfde regelgeving aan. "We zijn omsingeld door natuur en dat is hartstikke mooi, maar het geeft wel problemen met ondernemen", legt Bart Dijkstra uit. Op de grond van het vakantiepark wil hij graag uitbreiden met chalets, maar officieel is zijn grond een beschermd Natura 2000-gebied.

Ook voor de activiteiten op de camping betekent dat een hoop extra regelwerk. "Zo hebben we weleens een vossenjacht of een spooktocht. Het zou mooi zijn als je daar een stukje bos bij kunt gebruiken. Maar nu moet dat allemaal op eigen terrein en voor 23.00 uur klaar zijn."

Ook werkt Dijkstra aan het plaatsen van een foodtruck voor voorbijkomende fietsers. De truck komt op zijn terrein, maar richting een stuk van het Dwingelderveld. "Ondanks dat het op eigen terrein is, moet ik toch een natuurtoets maken omdat er mogelijk extra mensen op af kunnen komen. Dat is lastig. Ik snap de regels, maar we gaan wel wat te ver, vind ik."

'Nederland heeft zich in de vingers gesneden'

Toen het Dwingelderveld ongeveer dertig jaar geleden een officieel Nationaal park werd, ontstonden bij Weenink al de eerste zorgen. "De recreatieparken waren met rood gearceerd. Zijn we dan niet gewenst, vraag je je dan af. We willen doorontwikkelen en verder excelleren. Dat dit zo gaat is ontzettend jammer. Nederland heeft zich in de vingers gesneden met de regels. Mijn dochter proeft aan het bedrijf en wil het later misschien overnemen. Maar er komt zo wel wat op je af."