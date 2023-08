Zwemmen in rivier of kanaal? 'Pas op voor sterke stroming'

Na een aantal koelere zomerweken zit de temperatuur eindelijk in de lift. En dan lonkt het misschien om lekker het water in of op te gaan, bijvoorbeeld om te zwemmen, te kanoën, te varen of te suppen. Drentse waterschappen waarschuwen om alert te zijn vanwege de sterke stroming in kanalen en rivieren.

Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen: "De afgelopen periode is er veel neerslag gevallen. In Drenthe zelfs twee keer zoveel als normaal. En dat water moet ook afgevoerd worden. Dus we zijn niet gewend aan zoveel water en zoveel stroming in de zomer." Hij attendeert de mensen er op dat een rivier van nu niet de rivier is van een maand geleden: "Die heeft nu echt wel een ander karakter."

Kinderen en honden

Ook waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) komt met de waarschuwing om op te passen voor de sterke stroming. Volgens het waterschap geldt dat vooral voor de rivier De Vecht, net over de provinciegrens met Overijssel. "Het is niet altijd aan het water te zien hoe snel het stroomt en waar onderstroming ontstaat. Laat kinderen, maar ook honden, niet uit de boot of kano in het water springen. Vooral in de buurt van stuwen kan er sterke en gevaarlijke stroming staan", zo schrijft WDODelta.

Viezigheid

Volgens Martin Hilferink van Vechtstromen is de stroming niet de enige reden om op te passen met het zwemmen in rivieren en kanalen. "We raden het zwemmers sowieso af om in deze wateren te zwemmen. Je weet niet wat er in het water zit en de waterkwaliteit is niet gegarandeerd. En door de vele neerslag zijn er mogelijk riooloverstorten geweest. Daardoor kan er ook heel veel viezigheid in het water zitten. Dat gecombineerd met de stromen, maakt dat we het nu echt wel heel erg sterk afraden om er te gaan zwemmen."