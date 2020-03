De Jonge lost Afman af bij Sudosa Desto dames

Afman kende de afgelopen jaren wisselend succes met het beste damesteam van de Asser volleybalclub. In 2017 degradeerde de ploeg uit de Topdivisie, om vervolgens twee jaar later overtuigend de titel te pakken in de Eerste divisie A. Daardoor is Sudosa-Desto dit seizoen terug in de Topdivisie, waar de ploeg van Afman een plaats in de middenmoot bezet. Eerder dit seizoen kondigde Afman zijn afscheid al aan. Hij doet een stap terug, maar blijft wel betrokken bij de club. Hij zal enkele teams blijven trainen en gaat coördinatiewerkzaamheden vervullen voor talentontwikkeling binnen de vereniging.

Kind van de club

De 29-jarige De Jonge is afkomstig uit Assen en groeide op bij de club. Eerst als speler, maar ook al 9 jaar als trainer/coach. Hij heeft de laatste jaren de nodige nationale en internationale ervaring opgedaan. Zo was hij onder meer de bondscoach van Nepal. De Jonge heeft de opdracht gekregen om de dames in de Topdivisie te houden en het team naar een hoger plan te tillen. De doelstelling van de club is om de komende twee jaar bovenin de Topdivisie mee te draaien.

De dames van Sudosa Desto staan zesde in de stand van de Topdivisie met 24 punten uit 16 wedstrijden. Vanmiddag treft de ploeg de koploper VoCASA uit Nijmegen.