Chemisch drugsafval gedumpt in het Drents Friese Wold, bodem en natuur aangetast

In Oude Willem is deze week een grote hoeveelheid chemisch drugsafval gedumpt, meldt Staatsbosbeheer. De chemische vloeistoffen zijn daarbij in de bodem van het Drents-Friese Wold terecht gekomen en hebben daarbij planten en struiken aangetast.

De vondst werd gedaan in de omgeving van de Houtvester Jansenlaan. Staatsbosbeheer vermoedt dat het drugsafval er in de nacht van dinsdag op woensdag is gedumpt. "Er zullen bodemmonsters genomen worden om de aard en de omvang van de vervuiling precies te bepalen. Zodra de uitslag bekend is weten we ook of de bodem gesaneerd moet worden door middel van het afgraven van de vervuilde grond", zo laat de natuurorganisatie weten.