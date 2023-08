Na tien jaar keert stuntvliegtuig terug naar Racing Day

Met een oorverdovend lawaai komt Dirk Evers over start/finish van het TT-circuit. Op slechts enkele tientallen meters hoogte vliegt zijn stuntvliegtuig nog lager dan het dak van de hoofdtribune. "Ik moet op een baantje landen dat net zo breed is als de vleugels. Dat maakt het vrij interessant. Net als het feit dat langs de baan allemaal paaltjes en palen staan terwijl ik kom landen met 220 kilometer per uur. Dus er is weinig ruimte voor foutjes."

Wat voor stunts Evers precies zal gaan doen op de Jacks Racing Day wil hij nog niet vertellen, maar volgens hem past het goed bij het racepubliek. "Het verschil tussen een vliegtuig en een auto is de derde dimensie. Dus we kunnen ook omhoog gaan. Het publiek kan dat beter zien, want normaal ziet het alleen de baan voor zich, maar nu zien ze het vliegtuig ook."

Uniek

Lee van Dam kijkt enthousiast toe als Evers zich klaar maakt voor weer een ronde boven het circuit. Van Dam, die zelf uit Assen komt, trekt al 24 jaar naar het TT-circuit met zijn Racing Days. "Dit circuit is uniek. Je hebt anderhalve kilometer tribune en als dat vol is heb je een fantastische sfeer. En hier kan alles. Er staat een vliegtuig hier, dat kan verder nergens."