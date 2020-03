Tijmen Eising wint opnieuw Ronde van Groningen

Wielrenner Tijmen Eising uit Emmen heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Groningen gewonnen. De renner van Cycling Team VolkerWessels was de beste van een kopgroep van vijf renners die uiteindelijk mochten sprinten voor de zege.

Na 100 kilometer koers vormde zich een grote kopgroep van 18 renners. Eising zat er vanaf het begin bij. De groep leek op 25 kilometer voor de streep te worden teruggehaald door het peloton, maar de achtervolging onder leiding van Team Metec CT stokte.

In de finale wisten vijf coureurs weg te ontsnappen uit de kopgroep. Eising zat op 10 kilometer voor de streep nog in een kopgroep van twee renners, maar die werd toch weer terug gehaald. In de sprint was hij echter afgetekend beste en hield hij Luuc Bugter en Stijn Daemen achter zich.

Raadsel

"Het moest van diep komen in de finale. Dit zijn voor renners uit het noorden hele mooie overwinningen," liet Eising na afloop optekenen. "Het is voor mij een raadsel hoe ik het klaar kon spelen. Ik kwam met twee renners van BEAT Cycling Team voorop te zitten en die mannen demarreerden om de beurt. Ik kon het gelukkig allemaal bij elkaar houden en aan de meet weet ik dat ik de snelste ben. Er stond een goede wind en in de finale is bij iedereen het beste er wel af. Ik wist dat ik een goede dag zou hebben en gelukkig heb ik het af kunnen maken."