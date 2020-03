Tweede periodetitel voor Noordscheschut na zege op Broekster Boys

Noordscheschut heeft na de 2-1 zege tegen Broekster Boys de tweede periodetitel veilig gesteld. De ploeg van Marc van Meel had de kaarten vandaag in eigen hand en liet geen steken vallen. De Schutters blijven tevens koploper in de 1e klasse E.

al na twee minuten had een fanatiek Noordscheschut de eerste treffer in het net liggen. Via een voorzet van Danny Kiekebelt kon Nick Koster van dichtbij intikken. De thuisploeg hield dezelfde energie de hele eerste helft vast, maar vergat zichzelf voor de inzet te belonen. Pas na de rust maakte opnieuw Koster de verlossende 2-0. De aansluitingstreffer van Broekster Boys kon de ploeg van Marc van Meel niet meer van slag krijgen.

Vol vertrouwen

"Ik had zelf wel wat spanning voor de wedstrijd, maar de ploeg totaal niet. Ze straalden vertrouwen en uit en gingen er de eerste helft vol in," aldus Van Meel na afloop. "Ik was heel tevreden over de energie waarmee de ploeg speelde, maar we hebben ons in de eerste helft echt te kort gedaan door niet vier doelpunten te maken."

In de tweede helft speelde zijn ploeg volgens Van Meel een stuk minder assertief. "We gaven geen kansen weg, maar zetten zelf ook minder druk om meer doelpunten te maken. Na de 2-01 blijven we echter rustig en weten we eenvoudig op de been te blijven."

Door de zege is het winnen van de tweede periodetitel een feit en dat geeft recht op het spelen van PD wedstrijden voor een plek in de hoofdklasse. "Daar ben ik heel trots op, en vooral omdat we het op eigen kracht hebben gedaan. Nog altijd zie ik dit als de maximaal haalbare prijs. Voor Noordscheschut is de nacompetitie altijd een hele happening."

Stand

Door de zege blijft Noordscheschut natuurlijk ook koploper in de 1e klasse E. De ploeg heeft 38 punten uit 17 wedstrijden. Dat is 4 meer dan Blauw Wit dat tweede staat. Die ploeg heeft nog wel één wedstrijd minder gespeeld. Pelikaan S volgt ook op 4 punten. Die ploeg heeft evenveel wedstrijden als Noordscheschut gespeeld. Volgende week moet Noordscheschut op bezoek bij Olde Veste.