Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vallende sterren kijken

Kijk je in de nacht van zaterdag op zondag omhoog, dan is de kans groot dat je vallende ster ziet. Elk jaar zijn de vallende sterren van de Perseïden te zien in de zomervakantie en de omstandigheden komend weekend zijn ideaal. Er komt weinig licht van de maan, waardoor het schouwspel in de hemel goed te bekijken is. Het beste kijkmoment is zondag om 04.00 uur, wanneer er zo'n 44 sterren per uur te zien zijn.