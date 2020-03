Judoka Marit Kamps prolongeert opnieuw Nederlandse juniorentitel

Marit Kamps uit Assen (19) is in Almere Nederlands kampioene onder 21 jaar geworden. Ze pakte de titel in deze leeftijdscategorie voor de derde keer op rij. Ze komt uit in de klasse boven de 78 kilogram.

"Ik had maar twee tegenstanders en ik denk dat ik al met al anderhalve minuut op de mat heb gestaan", zegt Kamps. Ze won beide partijen met ippon. "Het is mooi dat bij een NK de hele Nederlandse top bij elkaar komt, maar ik kan hier eigenlijk alleen maar verliezen."

Vorig weekend won de Drentse judoka nog brons bij de European Open in Warschau. Daarmee laat ze zien dat haar rugblessure, waar ze een tijdje last van had, weer over is. "Het is er een keer ingeschoten met krachttraining en daar heb ik wel even last van gehad. Maar nu gaat het gelukkig weer goed", besluit Kamps

Vorig jaar won ze brons op zowel het EK als het WK bij de junioren.