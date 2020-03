HZVV slaat slag bij directe concurrent Genemuiden

HZVV is door een 3-2 zege bij directe concurrent SC Genemuiden gestegen naar de vijfde plaats in de hoofdklasse B. De wedstrijd kende een hectisch verloop met twee rode kaarten en twee penalty's.

Na een kleine 20 minuten spelen kwam HZVV op achterstand uit een strafschop voor Genemuiden. Na een owrsteling in het 16-meter gebied tijdens een corner legde de scheidsrechter de bal op de stip. Trainer Gert van Duinen had zich er al bijna bij neer gelegd dat zijn ploeg met een 1-0 achterstand de kleedkamer op zou zoeken. "Er ging in de eerste helft veel mis en je kon de spanning bij veel spelers merken. De 1-0 viel ongelukkig maar ik had vertrouwen dat we in de tweede helft weer terug in de wedstrijd konden komen," aldus Van Duinen.

Omslag

De wedstrijd sloeg echter voor rust nog helemaal om. Uit een vrije bal wist Alex Zomer de gelijkmaker binnen te werken en nog geen minuut later werd Genemuiden-speler Rens van Benthem met rood van het veld gestuurd. Dit gaf HZVV plotseling de overhand in de wedstrijd. Niet lang na de rust maakte Lorenzo Valente de 1-2 en was het Romano Djababoe die de 1-3 op het bord zette.

Harde tik

"De treffer van Zomer was een breekpunt in de wedstrijd en daar kwam die rode kaart nog overheen. Tot dan toe hadden zij enigszins de overhand en dit was een harde tik," aldus Van Duinen. "De eerste helft was ik niet tevreden maar in de tweede helft hebben we het prima gedaan en goed doorgepakt. Alleen richting het einde besloot een deel van de selectie om het te laten uitspelen met minder drang naar voren. Dat gaf Genemuiden iets meer ruimte, ook omdat zij meer aanvallend gingen wisselen."

Uit het niets kreeg de thuisploeg de tweede penalty van de wedstrijd toegekend. Daaruit viel de aansluitingstreffer bij een stand van 2-3. Ook kreeg Genemuiden een goede kans op de 3-3, maar die viel niet binnen. De thuisploeg moest in de ultieme slotfase nog wel een klap verwerken toen nog een speler met rood het veld moest verlaten.

"Dit is een heel belangrijke zege, tegen een van onze directe concurrenten. We klimmen in de stand en verkleinen het gat naar de bovenste drie," aldus Van Duinen.

Stand

HZVV klimt inderdaad voorbij Genemuiden naar de vijfde plaats in de stand. De Hoogeveners hebben 38 punten uit 21 wedstrijden. Eemdijk staat na een nederlaag vandaag tegen Staphorst nog altijd derde, maar het verschil met HZVV is slechts 3 punten. Swift staat nu vierde met 39 punten.