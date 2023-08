Expositie 100 jaar na grote brand van Dwingeloo: 'Heftige gebeurtenis ging verloren'

Terug naar 13 augustus 1923. Een grote vlammenzee verwoestte de Nicolaaskerk, een synagoge en een aantal boerderijen in Dwingeloo. Nu 100 jaar later is er een tentoonstelling over de brand in diezelfde kerk. Zodat de grote gebeurtenis in het hart van het dorp niet wordt vergeten.

"Je merkte dat het wegebde. De herinnering aan zo'n heftige gebeurtenis ging verloren met de generaties die het meegemaakt hadden", vertelt Arie de Muij, coördinator van de tentoonstelling. "Er werd thuis niet zo veel over gesproken dus kleine kinderen wisten er niet zo veel van."

Leden van de Stichting Sint Nicolaaskerk vonden dat het verhaal van de brand niet verloren mocht gaan. Ze wilden iets organiseren. Een theaterspektakel was het eerste idee, maar dat bleek een iets te grote droom te zijn. Uiteindelijk werd het een expositie over de brand met kunstenaars uit de omgeving die een kunstwerk wilden tentoonstellen.

'Noaberschap vierde hoogtij'

De brand van een eeuw geleden begon in een klein hokje naast een boerderij waar op dat moment voer voor de varkens werd klaargemaakt, maar sloeg al snel over naar andere boerderijen. "Het was droog en de rieten daken zorgden ervoor dat de brand zich snel kon verspreiden", vertelt De Muij. "Kraaiennesten op de kerk zorgden ervoor dat ook de kerk vlamvatte."

De toren van de Siepelkerk, zoals de Nicolaaskerk ook wel wordt genoemd, ging in rook op. Net als het dak. Het geraamte van de kerk werd gered en vandaaruit is de kerk destijds opnieuw opgebouwd.

Het hart van het dorp was geraakt. Niet alleen de kerk, maar ook dus de omliggende huizen. De Muij: "Dwingeloo was een stuk kleiner en het dorp was geconcentreerd rondom de brink. Als de helft in vlammen opgaat, dan heeft dat heel veel impact."