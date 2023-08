Spitse met Oranje uitgeschakeld, maar: 'We zitten weer bij de top'

Het Oranje van aanvoerder Sherida Spitse is uitgeschakeld op het WK. Spanje was in de kwartfinale van het toernooi na verlenging met 2-1 te sterk voor de Oranjeleeuwinnen. Salma Paralluelo maakte in de 111e minuut het winnende doelpunt, vlak nadat Lineth Beerensteyn aan de andere kant twee grote kansen had gemist.

Na 90 minuten stond het 1-1. Mariona Caldentey bracht Spanje 10 minuten voor tijd op voorsprong uit een strafschop, na hands van Stefanie van der Gragt. De verdedigster, die stopt met voetballen, maakte haar fout goed door in de blessuretijd de gelijkmaker binnen te schieten.

De in Emmen wonende Spitse werd in de 85ste minuut gewisseld en moest de verlenging vanaf de bank volgen.

'We zitten weer bij de top'

De uitschakeling op het WK doet pijn bij Sherida Spitse. "We hebben alles gegeven en gestreden voor wat we konden tegen een goed Spanje", zei Spitse in een eerste reactie bij de NOS . "Maar het houdt nu op."

De recordinternational van Oranje erkende dat Spanje, zeker voor rust, veel sterker was. "In de eerste helft hadden zij grotere kansen dan wij", aldus Spitse. Oranje wist in de eerste 45 minuten zelfs geen enkele mogelijkheid te creëren. "Als ik kijk naar de tweede helft, waren we echt niet minder dan Spanje. We hebben echt goede kansen gehad."