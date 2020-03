SCD'83 brengt Achilles 1894 eerste nederlaag toe

Voor het eerst sinds 18 mei van vorig jaar heeft Achilles 1894 een competitieduel verloren. De Assenaren waren tot vandaag nog ongeslagen in de 3e klasse D, maar gingen met 1-0 ten onder bij SCD'83 uit Dedemsvaart. Voor de titelkansen van de ploeg van Harold Wekema is het geen zware tik, de roodhemden staan nog altijd 13 punten los op Hoogeveen, dat tweede staat.

De laatste nederlaag was vorig seizoen toen Achilles 1894 nog in de 3e klasse C uit kwam. Op die dag was Groen Geel in 8-2 te sterk. Achilles 1894 sloot het seizoen toen af op de zevende plaats met in totaal 11 nederlagen.

Genoeg kansen, geen treffers

Dit seizoen is de ploeg uit Assen echter oppermachtig. Er werd nog niet verloren en alleen tegen Hollandscheveld werd met 3-3 gelijk gespeeld. Vandaag kwam daar tegen SCD'83 dus verandering in. Achilles kreeg kansen genoeg, maar wist het net niet te vinden. Halverwege de tweede helft slaagde de thuisploeg er wel in om te scoren en uiteindelijk met 1-0 te winnen.

Onbetwist

In de stand blijft Achilles nog altijd de onbetwiste koploper met 49 punten. Hoogeveen, dat vandaag met 3-2 won van ZZVV, heeft er 36 punten en staat tweede. Nieuwleusen staat derde met 33 punten.

Na vandaag is Borger in de 5e klasse F de enige Drentse club die dit seizoen nog niet verloor.