Maak van je tuin een thuis voor vogels

Voorwaarde voor dat laatste is dat vogels zich welkom voelen in jouw achtertuin, stadstuin of op je balkon. Daarom een aantal tips voor een vogelvriendelijke tuin.

Basisprincipes

Vogels zijn op zoek naar drie dingen: beschutting om te broeden en te schuilen, genoeg te eten en water om te drinken. Een goed begin is groen in de tuin of op het balkon: struiken met bessen en vaste inheemse planten die insecten aantrekken bieden onderdak en voedsel.

Een ondiepe schaal met water zorgt voor een drink- en wasgelegenheid. Vergeet niet om het water regelmatig te verversen.

Extra mogelijkheden

Heb je een grotere tuin? Dan is er vast plek voor een of meerdere bomen. De wilde lijsterbes is bij uitstek een boom waar vogels wat aan hebben. Lijsters maar ook andere vogels smullen van de bessen. De bloemen trekken insecten aan waar vinken dan weer dol op zijn.

Ook de meidoorn is zeer geschikt. De besjes vinden gretig aftrek bij mezen, merels en andere lijsters. De gedrongen structuur en lange doorns van de plant bieden een veilige broedplaats. Ook klimplanten bieden beschutting voor tuinvogels.

Een stukje gazon in de tuin komt uitstekend van pas. Zanglijsters en merels eten graag regenwormen die ze uit de grond pikken.

Nestkastjes

Een zeer expliciete uitnodiging voor vogels is de nestkast. De plaatsing van een nestkast moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil een tuinvogel hier zijn intrek nemen. Zoek een rustige plek, niet in de volle zon en beschut tegen de wind. Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk, net als een stevige bevestiging.

Sommige vogels broeden graag in groepen. Nesten voor mussen, spreeuwen en zwaluwen kunnen daarom prima dicht bij elkaar gehangen. Houd bij nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen een onderlinge afstand van drie meter aan. Voor andere soorten moet de afstand minimaal tien meter zijn.

Tuinvogelquiz

Is het allemaal gelukt? En ben je benieuwd welke vogels 's ochtends voor je zingen? Maak dan hier de tuinvogelquiz.

ROEG! Hoek

Wil je meer weten over het vogelvriendelijke tuinieren of heb je behoefte aan tips? Kom dan dinsdag 10 maart naar de lezing van vrijwilliger bij de Vogelbescherming Cor Dirksen in de ROEG! Hoek in bibliotheek De Wijk. Vergeet niet om je vooraf aan te melden via deze website.