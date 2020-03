Sudosa Desto verslaat koploper in Topdivisie

De dames van Sudosa Desto zitten in een goede flow. Na vier zeges op rij waren de Assenaren vandaag te sterk voor koploper VoCASA uit Nijmegen. Na een zware wedstrijd trok de ploeg van Mark Afman in 3-2 aan het langste eind.

De eerste set wist Sudosa Desto nipt in 23-25 te winnen, maar in de tweede set sloeg de thuisploeg in 25-18 hard terug. Na een tactische wijziging kregen de Assenaren in de derde set weer de overhand. VoCASA werd in 14-25 weggespeeld.

Vijf sets

In de vierde set kon Sudosa Desto de wedstrijd op slot gooien, maar een matig begin resulteerde in een achterstand die in het restant van de set niet meer goed te maken viel. Uiteindelijk ging deze set in 25-21 naar de thuisploeg. Een gebrand Sudosa zette vervolgens in de beslissende vijfde set alles op alles om alsnog de zege binnen te halen. In 6-15 was er geen kruid gewassen tegen het spel van groenhemden.

"Ik denk een terechte uitslag, al wisselde het niveau wel erg," zei trainer Mark Afman na afloop. "In de vierde set kregen we al snel vier punten tegen en ondanks dat we even goed speelden als VoCASA kwamen we niet meer langszij. De laatste set gingen de de meiden er echter vol overheen en was de winst voor ons. Heel mooi."

Hoger plan

De overwinning komt op de dag dat de club Lesley de Jonge presenteerde als opvolger van de vertrekkende Afman. Hij heeft de opdracht gekregen om de ploeg naar een hoger plan te tillen. "Daar staan we nu al, dus dat wordt een gemakkelijke taak," reageert Afman op humoristische toon. "Nee, maar het is wel mooi dat we de ploeg zo over kunnen dragen in plaats van dat we moeten vechten om erin te blijven. Dit is voor iedereen binnen de club gemakkelijker."

De zege brengt Sudosa Desto niet veel verder in de stand van de Topdivisie. De Assenaren blijven zesde met 26 punten uit 17 wedstrijden. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Dynamo Apeldoorn op het programma.