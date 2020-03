FC Emmen zet grote stap richting handhaving

Zes maanden en zes dagen wordt zes maanden en minimaal 21 dagen. Zolang zal FC Emmen ongeslagen zijn op eigen veld. VVV, de formatie die nog ongeslagen was in 2020, werd met 3-0 verslagen. Grote man aan Drentse zijde was Nikolai Laursen. Hij scoorde twee keer.

Door de zege blijft FC Emmen 12e, nu met 32 punten uit 26 duels. Het gat naar de belangrijke plek 16 is gegroeid naar zes punten.

Omschakeling

FC Emmen kreeg voor rust, waarin VVV de bal aan de Drentse ploeg liet en zelf gokte op de omschakeling, de beste kansen maar die waren niet besteed aan Michael de Leeuw, Lorenzo Burnet, Michael Chacon en Nikolai Laursen.

Met name de eerste kans voor De Leeuw had eigenlijk een goal moeten zijn, maar de topschutter van de Drentse club kreeg zijn voet net niet tegen de bal na een afgemeten voorzet van Glenn Bijl. Het was overigens meteen de laatste daad van de man die dit seizoen al negen keer scoorde, want even later werd hij geblesseerd naar de kant gehaald. Zijn vervanger was Luka Adzic. Burnet zag zijn inzet in kansrijke positie in het zijnet belanden, Chacon schoot fraai met links op de vuisten van VVV-doelman Thorsten Kirschbaum en vlak voor rust zag Nikolai Laursen, die voor het eerst sinds zes weken weer mocht starten, zijn inzet door diezelfde keeper gekeerd worden.

Nikolai Laursen

FC Emmen kon de tweede helft niet beter beginnen. Nikolai Laursen kreeg de bal mee van Sergio Peña, die wederom een prima duel speelde, en schoot met rechts in de korte hoek binnen: 1-0. Elf minuten na de 1-0 verdubbelde Marko Kolar, die na het uitvallen van De Leeuw naar het centrum van de aanval verhuisde, de score. De aanvaller was het eindstation na een combinatie tussen Peña en Adzic. Een kwartier voor tijd schoot Laursen de wedstrijd definitief in het slot, met een fraai volley uit een afgemeten voorzet van Lorenzo Burnet. De jonge Deen verdubbelde daarmee zijn seizoenstotaal naar vier treffers. In het slotkwartier kreeg Kolar ook de kans op een tweede goal, maar zijn inzet na een assist van Adzic verdween in het zijnet.

En zo won FC Emmen, zonder problemen, voor de negende keer dit seizoen en hield de formatie van trainer Dick Lukkien voor de zevende keer de nul, maar belangrijker: De Drentse club zette een forse stap richting handhaving.