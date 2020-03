DOS'46 moet in tweede helft hoofd buigen voor Fortuna

DOS'46 heeft ook in de voorlaatste wedstrijd van de Korfbal League het hoofd moeten buigen. Tegen Fortuna uit Delft konden de Nijeveners een helft goed weerstand bieden, maar ging het in de tweede helft toch mis. 33-23.

Het hernieuwde DOS'46 heeft nog geen eind kunnen maken aan de moeilijke periode waarin het team zit. In de eerste helft tegen Fortuna uit Delft leek de ploeg van de nieuwe trainer Roger Hulzebosch goed partij te bieden. bij rust was het verschil slechts één punt in het voordeel van de thuisploeg.

Na de rust nam Fortuna echter snel afstand en liep het verschil op tot uiteindelijk tien punten. Bij 33-23 klonk het laatste fluitsignaal. Dat was niet de enige tegenslag die de ploeg uit Nijeveen moest verwerken, want tien minuten voor tijd viel ook Jelmer Jonker geblesseerd uit. De topschutter kwam na een rebound-duel hard op zijn knie terecht en moest het veld verlaten.

Met 16 punten uit 17 wedstrijden staat DOS'46 nu zevende in de stand van de Korfbal League. Met nog één speelronde te gaan is het gat met de nummer zes DVO onoverbrugbaar. Ook op de ploegen achter DOS is het gat groot genoeg om zevende te blijven. Volgende week wacht nog één zware tegenstander in de competitie, dan komt koploper PKC namelijk op bezoek in Nijeveen.