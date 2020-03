Gielen heeft andere aanbieding op zak

Trainer/coach van E&O Freek Gielen heeft een aanbieding uit de BENE-League op zak. De oefenmeester van de Emmenaren is ook in gesprek met zijn huidige club om na de zomer voor de groep van de eredivisionist te staan.

In 2018 volgde Gielen Joop Fiege op als hoofdcoach van E&O. Onder de jonge trainer startten de groen-witten een driejarenplan om weer bij de Nederlandse top te horen. Door een thuiszege op Aalsmeer 2 (31-26) is E&O, in het tweede jaar van het plan, geplaatst voor de promotiestrijd met Quintus naar de BENE-League.

Uitdaging

"We hadden gezegd dat we drie jaar met deze ploeg gingen werken. Als je dan na twee jaar al meedoet om promotie ga je nadenken of er van beide kanten nog genoeg uitdaging is", legt Gielen zijn situatie uit. "Vandaag heb ik genoten en dingen gezien die anders kunnen. Ik heb geconcludeerd dat er genoeg uitdaging in Emmen is."

Gielen is door een aanbieding van een club uit de BENE-League aan het denken gezet. De oefenmeester is bij de geïnteresseerde club op gesprek geweest en afgelopen week ook om tafel gegaan met de voorzitter van E&O Ernst Söllner. De formatie uit Emmen wil graag met Gielen het driejarenplan afmaken.

Henk Smeenge

Gielen: "Het is nog vroeg om te zeggen. Je weet niet wat de toekomst brengt. Misschien gaan we met E&O wel in de BENE-League spelen. Dan is de keuze niet zo moeilijk." Het bestuur van E&O hoopt op een snelle beslissing van Gielen, omdat ze bij een eventueel vertrek een vervanger moeten vinden.

Henk Smeenge, de hoofdtrainer van de dames, is bezig aan zijn laatste weken bij E&O. De coach uit Rolde stopt na twee jaar aan het einde van het lopende seizoen bij de eerste divisionist. Assistent Mart Aalderink, oud-speler van Hurry-Up, is een van de kandidaten Smeenge op te volgen.