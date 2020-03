Luister vanaf 15 maart naar de podcast De Hilte 11

"Ik schrok van de ontberingen die ze meegemaakt hadden. En dat hij het nooit verteld had." Dat zegt een van de kinderen Nijboer, als hij de oorlogsverhalen van zijn vader en opa hoort. Het leven van de Drentse boerenfamilie Nijboer uit Gieterveen veranderde ingrijpend toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vier generaties van de familie Nijboer spreken hierover in de nieuwe podcastserie De Hilte 11, Oorlog op de Hondsrug. In vijf delen wordt met oude en nieuwe interviews het verhaal van het leven in de plattelandsgemeente Gieten tijdens de oorlog verteld. De podcast is een samenwerking van RTV Drenthe en het Drents Archief.

De Hilte 11 - Oorlog op de Hondsrug

Verhalen over de oorlog

In de jaren tachtig legde onder andere historicus Michiel Gerding verhalen van 'gewone' Drenten over de Tweede Wereldoorlog vast: "Vanuit een - ik zou haast zeggen - jeugdige argeloosheid zijn we daarmee aan de slag gegaan. Van jongens, we moeten dit vastleggen! Want het is natuurlijk hartstikke interessant." Veel van deze verhalen zijn nooit eerder of daarna verteld, zelfs niet aan ouders of kinderen. Michiel Gerding: "Zo weten mensen soms zelfs niet dat ze familie zijn. Zo is er gezwegen. Dat is toch niet goed." De meeste van deze interviews bleven in het Drents Archief liggen. Tot nu, 75 jaar nadat Nederland werd bevrijd. Podcastmakers Hilde Boelema en Marjolein Knol beluisterden de interviews en waren gelijk geraakt door het verhaal van Geert Nijboer. Daarom verdiepten ze zich verder in het aangrijpende verhaal van deze boerenfamilie uit Gieterveen. Ze zochten de kinderen en kleinkinderen van Geert Nijboer op en ook zij bleken niet van het bestaan van deze interviews te weten.

Verraad

Geert Nijboer (1897-1993) had een boerderij aan de Hilte 11 in Gieterveen en probeerde voor zijn vrouw en vijf kinderen het leven in de oorlog zo normaal mogelijk door te laten gaan. Maar in 1943 moesten twee van zijn zoons onderduiken en nam Nijboer zelf onderduikers in huis. Meer dan een jaar ging dit goed. Tot de nacht van 15 op 16 augustus 1944; de familie Nijboer werd verraden. Met alle gevolgen van dien. De podcast De Hilte 11 is vanaf zondag 15 maart vijf weken lang te horen in het radioprogramma Drenthe Toen van RTV Drenthe. Ook zijn de afleveringen te beluisteren en te downloaden via de websites van RTV Drenthe en het Drents Archief en de verschillende podcastapps.