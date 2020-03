Laursen bewijst gelijk van Lukkien: Vooral blij dat hij de handschoen heeft opgepakt

Er kwam links en rechts wel wat kritiek de afgelopen week toen bekend werd dat Lukkien niet koos voor Luka Adzic, maar voor Laursen. "Waarom wordt Adzic nu alweer afgeserveerd", was één van de reacties op social media. "Tegen VVV heb je een speler nodig die een dribbel in huis heeft", aldus Lukkien. "Die heeft Adzic ook wel, maar Nikolai nog meer. Hij is samen met Anco Jansen de beste dribbelaar in onze selectie die het makkelijks een mannetje passeert. En zo iemand heb je nodig tegen een ploeg die heel gegroepeerd verdedigen kan. Ik heb deze week dan ook geen moment getwijfeld om met hem te starten."

'Één zwaluw maakt nog geen zomer'

Overigens legt Lukkien de credits vooral neer bij de aanvaller. "Ik ben vooral blij dat hij de handschoen heeft opgepakt. Dat hij beseft dat voetballen meer is dan alleen aanvallen. En dat hij vandaag twee goals maakt is mooi voor de club en mooi voor hem, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Dit moet hij veel vaker laten zien."

'Iedereen gaat er maar even van uit dat we van VVV winnen'

Volgens de oefenmeester heeft zijn ploeg een forse stap gezet richting lijfsbehoud. "We zetten een megastap op de ranglijst." Ook haalde Lukkien nog even de bijzondere prestatie aan in thuisduels, want op basis van de laatste negen wedstrijden op eigen veld is Emmen de best presterende ploeg in de eredivisie. "Ik vind het razend knap dat we dit niveau elke thuiswedstrijd opnieuw kunnen brengen. Iedereen gaat er maar vanuit dat we zo even winnen van VVV, maar die ploeg was tot vandaag wel zeven wedstrijden op rij ongeslagen."

