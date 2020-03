Eerste kievitsei van Drenthe gevonden in Meppel

Het eerste kievitsei van Drenthe is gevonden. Daarmee is het weidevogelseizoen in Drenthe officieel begonnen. Jelmer Bakker vond vanmorgen om half negen het eerst ei op een grasland in Meppel.

"Het is leuk om een keer de eerste te zijn. Het eerste ei is altijd speciaal en deze is wel heel vroeg", vertelt een bescheiden en toch trotse Bakker. Het eerste kievitsei werd maandag gevonden in Gelderland. Onze provincie is vaak één van de laatste waar het eerste ei wordt gevonden, vertelt Bakker, namelijk rond 12 maart.

Toeval?

"Ik was toevallig op de goeie plek", vertelt de vrijwillig weidevogelbeschermer uit Meppel. Maar helemaal toevallig was het niet dat hij juist op die plek was. "Als er ergens een kievitsei zou liggen, zou het hier moeten zijn. Het veld ligt in de luwte en de kievit was hier vrij vlot terug." Maar het was wel de eerste keer dit jaar dat Bakker weer op zoektocht ging. En dan is het toch wel bijzonder als de eerste direct raak is.

En met de vondst heeft hij ook direct een persoonlijk record te pakken. "Het is de eerste keer dat ik zo vroeg al een ei vindt, mijn record stond op 13 maart."

Paplepel

Bakker is sinds 2012 actief bij Vogelwerkgroep Vliegvlug. Maar ook daarvoor was hij al vrijwilliger weidevogelbeschermer, toen hij nog in Friesland woonde. Het zoeken naar kievitseieren is hem met de paplepel ingegoten. "Mijn vader ging vroeger ook altijd al het veld in en ik ging als baby met hem mee."

Start weidevogelseizoen

Met de vondst van het eerste kievitsei is ook het weidevogelseizoen in onze provincie begonnen. Zo'n 400 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan dan het veld in om de kuikens van weidevogels, zoals de kievit, een goede start te geven. Zo brengen ze nesten van de weidevogels in kaart en markeren ze die om ze te beschermen. Ook dit nest is gemarkeerd, vertelt Bakker. "Ik heb er een klein stokje ingezet, dan kan de boer er rekening mee houden."