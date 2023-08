Meer bedrijven op de fles, maar minder dan voor coronatijd

In de eerste zeven maanden van dit jaar gingen in Drenthe 41 bedrijven failliet. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren, maar wel minder dan in de laatste jaren voor de coronatijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de laatste maanden neemt het aantal faillissementen toe. In juni gingen zes bedrijven op de fles, in juli waren dat er tien. Of er sprake is van een trend of van seizoensinvloeden wordt uit de CBS-cijfers niet duidelijk. In elk geval gaan de Drentse cijfers over juli in tegen het landelijke beeld. Daarin is juist een dalende trend te zien in die maand.

'Voor corona'

Omdat er in de coronajaren overheidssteun was voor bedrijven, gingen toen relatief weinig bedrijven failliet. Dat gold ook in Drenthe. Daarom worden de faillissementscijfers van nu vaak vergeleken met die van de jaren voor corona - of gedeeltelijk voor corona. Het gaat dan om 2019 en 2020.