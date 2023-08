Vechtersbazen die uitgaansleven Meppel teisterden op vrije voeten

Onderzoek naar verdachten loopt verder

Hoewel het sinds 16 juli rustig is in het Meppeler uitgaansleven, is niet duidelijk of hiermee het uitgaansgeweld voorbij is. "Het onderzoek is nog niet afgerond", laat een woordvoerder van de politie weten. "We sluiten niet uit dat nog andere personen gaan aanhouden, maar voor nu is dit het."