Valthermond overklast WKE'16 in topper

Valthermond blijft bovenin meedoen in de 2e klasse L door een 6-0 overwinning op WKE'16. Met name in de eerste helft gaf de ploeg van trainer Albert Koops de gasten voetballes. Maurice Kampman scoorde drie keer.

Omdat koploper Germanicus ook won, blijft de achterstand van Valthermond vier punten (34 om 30), maar is de ploeg wel geklommen naar de tweede plaats. WKE'16 heeft een punt minder dan Valthermond, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld en staat nu vijfde. GVAV-Rapiditas en Helpman staan derde en vierde.

Snelle voorsprong

Lang hoefde het publiek niet te wachten op de openingstreffer. Valthermond begon sterker en nam al binnen zeven minuten spelen een voorsprong. Maurice Kampman kon een op maat gegeven voorzet van Jesper de Graaf binnen koppen en deed zo zijn oude club pijn.

Nog geen tien minuten later was het weer De Graaf die een goede voorzet gaf. Dit keer leek WKE doelman Wim Kok de kopbal van Jens Bulle te keren, maar werkte de bal uiteindelijk over de doellijn (2-0).

Oppermachtig

De thuisploeg kreeg van WKE veel te veel ruimte en was oppermachtig. Voordat er 22 minuten waren gespeeld lag de 3-0 al in het net. Dit keer gaf Alwin Braakman de voorzet en was het Kampman met zijn tweede van de middag. De gasten kregen nauwelijks kansen en hielden open huis. Na 35 minuten spelen was het De Graaf die dit keer zelf de trekker overhaalde en de 4-0 binnen schoot.

Vlak voor rust kreeg WKE'16 de grootste kans van de wedstrijd, maar doelman Joost Schrik pareerde uitstekend. De gifbeker was voor de Emmenaren nog niet leeg. Op slag van rust bepaalde Rick Schlimbach de ruststand op 5-0.

Slordig

In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Valthermond was nog steeds de bovenliggende partij, kreeg het de beste kansen, maar was het slordig in de zestien. Maurice Kampman bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 6-0.