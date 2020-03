8 Maart groep Emmen wint Lies van Urk-prijs

Voor de 8 Maart groep Emmen is het een bijzondere dag. Zij organiseren vandaag de Internationale Vrouwendag in Emmen. En deze dag wordt nog extra bijzonder, want de vrouwen van de werkgroep wonnen vandaag de Lies van Urk-prijs. ''Niet alleen vandaag, maar ook de rest van het jaar zetten deze vrouwen zich in voor vrouwenemancipatie," laat Annebeth Lammers, jurylid en dochter van Lies van Urk weten. En dat is een van de redenen dat de prijs dit jaar naar deze werkgroep ging.

Twintigste keer

Het is de twintigste keer dat de Lies van Urk Stimuleringsprijs Emancipatie wordt uitgereikt. De prijs gaat naar een persoon of initiatief dat zich inzet voor emancipatie of participatie binnen de gemeente Emmen. Dit op vrijwillige basis en met een voorbeeldfunctie.

De 8 Maart groep werd al vaker aangedragen. En terecht volgens Lammers. "Mijn moeder waar de prijs ook naar vernoemd is, maakte zich ook hard voor emancipatie en met name vrouwenemancipatie. Deze vrouwen doen dit ook al jaren. Ze zetten zich volledig in, en dat met de beperkte middelen die ze hebben."

Genomineerden

Naast de 8 Maart groep was ook De Huiskamergroep in Emmer-Compascuum genomineerd. Zij zetten zich in voor participatie tussen jongeren en ouderen. En er was ook een nominatie voor het project 'Tegen je wil'. Een telefoonlijn waar mensen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag anoniem hun verhaal kunnen doen.

De winnaar krijgt een wisseltrofee en duizend euro. Vorig jaar was Jeany Veras van Stichting Cho de winnaar van de prijs. Zij zet zich met hart en ziel in voor Cho in het Rensenpark. Samen met haar partner Joop Reilman organiseert Veras er activiteiten voor 50-plussers.