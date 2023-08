In Leeuwarden verricht Sofie (12) namens FC Emmen de aftrap

"Sofie volgt alles op internet, op tv. Ze mist geen wedstrijd van FC Emmen. Dus ik denk dat ze de juiste persoon voor de aftrap gevonden hebben", zegt papa Geerlof apetrots. Hij heeft vertrouwen in zijn dochter die lid is van Drenthina in Emmen.

Clubliefde kent geen divisie

Sofie heeft een grote verzameling spullen van FC Emmen. Sinds de promotie in 2018 is ze vaste volger van de wit-roden. "Daarom heb ik op vakantie in Spanje ook deze brief geschreven. Er staat in dat ik het jammer vind dat de club is gedegradeerd, maar dat clubliefde geen divisie kent. Ik heb vertrouwen in FC Emmen."