Ambities Hoogeveen in ijskast na nieuwe nederlaag

Het was voor de blauwhemden alweer de vierde nederlaag na de winterstop. De Drentse club won slechts één keer in het nieuwe jaar in competitieverband.

Hoogeveen begon prima in Leidschendam, maar wist het grote aantal gecreëerde kansen niet om te zetten in treffers. Uit een corner kwam RKAVV juist uit het niets op voorsprong. Nog voor rust slaagde Hoogeveen er met een gelukkige treffer wel in om op gelijke hoogte te komen, maar direct na de aftrap viel aan de andere kant de 2-1 binnen. In de tweede helft kon Hoogeveen het tij niet meer keren en kreeg de ploeg door zwak verdedigen nog twee doelpunten om de oren.

Ringeloren

"In de eerste helft is er maar één ploeg die de overhand heeft en dat is Hoogeveen. Al weken slagen we er echter niet om de bal over de lijn te krijgen en voetbal draait toch om doelpunten maken," zegt Nico Haak stellig. "Na de openingstreffer van RKAVV ging ons niveau echt naar beneden. We komen met een 'lucky goal' nog terug in de wedstrijd en rekenen er dan op dat we met een gelijke stand de rust in kunnen. Direct na de aftrap verdedigen we echter dramatisch. Aron Timmerman liet zich ringeloren en Twan Berends lag te slapen. Ook de twee goals in de tweede helft geven we veel te gemakkelijk weg."

Oppassen voor onderste plekken

Door de nederlaag zakt Hoogeveen naar de zesde plaats in de stand en het gat met koploper Hollandia is gegroeid naar 11 punten. "We kunnen onze ambities in de ijskast zetten. Het zou de waan van de dag zijn als we nu nog mikken op de titel of de nacompetitie," aldus Haak . "Met nog elf wedstrijden te spelen moeten we zelfs nog oppassen voor de onderste plekken. Het belangrijkste is dat we eerst weer goed gaan voetballen."